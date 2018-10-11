Заморила голодом сына: киевлянке продлили арест

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КИЕВ. 11 октября. УНН. В четверг, 11 октября 2018 года, в Голосеевском райсуде г. Киева состоялось очередное заседание по делу 22-летней киевлянки, обвиняемой в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киев.

Во время заседания суд удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №1 и продлил срок содержания под стражей обвиняемой еще 2 месяца, до 10 декабря 2018 года.

На этом же заседании суд планировал допросить трех свидетелей (гражданского мужа обвиняемой, его мать и бабушку). Однако указанные свидетели не явились в суд, не сообщив о причине неявки.

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О дате следующего заседания суд сообщит дополнительно.

Напомним, в декабря 2016 года уроженка Николаевской области на 11 дней оставила без еды и воды в закрытой квартире годовалого сына и 2-летнюю дочь. Мальчик умер, а девочку обнаружили в бессознательном состоянии.

По результатам расследования действия матери квалифицировано как умышленное убийство малолетнего ребенка (п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). За совершенное ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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