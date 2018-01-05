На Київщині жінка залишила трьох дітей на п’яного співмешканця
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Васильківському районі Київської області місцева мешканка залишила трьох дітей на п’яного співмешканця. Про це повідомила прес-служба ГУНП України в Київській області, передає УНН.
За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення про те, що в селі Митниця 27-річна мати покинула трьох маленьких дітей та зникла на п’ять днів.
"Поліцейські спільно із службою у справах дітей та центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді негайно виїхали за вказаною адресою. З’ясувалося, що напередодні новорічних свят жінка пішла з дому, залишивши діточок віком від трьох до п’яти років із співмешканцем. За дітьми чоловік не доглядав і зловживав спиртними напоями. Було прийнято рішення про вилучення малечі, і наразі вони перебувають в дитячій районній лікарні, де медики обстежують їх стан здоров’я, а психологи надають кваліфіковану допомогу", - розповіли в прес-службі.
Поліцейські швидко установили місцезнаходження багатодітної матері, проте жінка зовсім не переймалася тим, в якому стані її діти та продовжувала розважатися.
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"Це вже не перший випадок такої поведінки горе-матері, правоохоронці неодноразово притягували жінку до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків. Наразі вирішується питання стосовно позбавлення жінки батьківських прав", - резюмували в прес-службі.
Нагадаємо, в Вишгородському районі (Київська область) 22-річна матір після сварки з чоловіком зігнала злість на 9-місячній донечці та побила немовля.