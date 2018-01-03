На Київщині матір побила свою 9-місячну доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Вишгородському районі, Київська область, 22-річна матір після сварки з чоловіком зігнала злість на 9-місячній донечці та побила немовля. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУНП України в Київській області, передає УНН.
За словами правоохоронців, поліцію і лікарів викликала небайдужа жінка, яка побачила на вулиці молоду жінку з дитиною. У дівчинки були синці на обличчі та й одягнена вона була зовсім не по погоді.
"Медичні працівники негайно доставили дитину в лікарню. Під час огляду вони виявили у малюка численні тілесні ушкодження, серед яких перелом променевої кістки та травма голови. Наразі немовля перебуває під пильним оком медиків лікарні "Охматдит". Як з’ясувалося, кілька місяців тому 22-річна жінка разом із сім’єю переїхала до Вишгородського району з міста Дніпро. Вона виховувалася в неблагополучній родині та неодноразово піддавалася фізичному насиллю з боку батьків. А після того, як народила свою дитину, її вигнали з немовлям із дому", - розповіли в поліції
За даним фактом Вишгородська районна адміністрація прийняла рішення про те, щоб відібрати дитину із сім’ї, а поліція відкрила кримінальне провадження.
Нагадаємо, правоохоронці виявили тіла двох новонароджених дітей у морозильній камері в приватному будинку на Кіровоградщині.