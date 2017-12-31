В Олександрії тіла двох немовлят знайшли у морозилці, підозрюють матір
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Правоохоронці виявили тіла двох новонароджених дітей у морозильній камері в приватному будинку на Кіровоградщині. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в ГУ НП в Кіровоградській області.
"Ми підтверджуємо факт про те, що 30 грудня в Олександрії до лікарні було доправлено 34 річну місцеву мішанку, яка перебувала в тяжкому стані, ймовірно, після пологів. Цей факт згодом підтвердили медичні працівники. Жінка не змогла пояснити, де новонароджене дитя. Того ж дня поліція провела всі необхідні дії в результаті яких було виявлено тіла двох новонароджених діток (у морозильній камері - ред.)", - повідомили в поліції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поблизу Кропивницького виявили тіло зниклої школярки
Інформацію за цим фактом внесли до ЄРДР за ст.117 ККУ (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За підозрою у вбивстві 12-річної дівчинки в Кропивницькому затримали її матір
Обставини з’ясовуються.