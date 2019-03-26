Женщине объявили подозрение за 2,2 млн грн "пожертвований" одной из партий

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области 25 марта сообщено о подозрении гражданке Украины, которая осуществила взносы в поддержку одной из политических партий на общую сумму более 2,2 млн грн, оставшись при этом анонимным лицом, то есть совершила преступление, предусмотренное ст. 159-1 УК Украины", - сообщили в ГПУ, добавив, что подозрение объявлено по ч. 4 ст. 159-1 УК Украины, или о нарушении порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации.

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Во время досудебного расследования установлено, что указанная гражданка сговорилась с руководителем отделения одного из украинских банков, которая, в свою очередь, с помощью служебного положения и влияния на персонал банка, обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены незаконные банковские операции.

"Так, с целью незаконного внесения денежных средств с сокрытием их действительного происхождения подозреваемая внесла на расчетный счет политической партии более 2,2 млн грн, при этом незаконно использовав персональные данные 15 граждан Украины и не указав себя как владельца средств и их плательщика, таким образом оставшись анонимной лицом", - добавили в ГПУ.

Решается вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения банка.

Напомним, НАПК выявило нарушения в отчетах девяти политических партий.