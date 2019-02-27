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У 2018 році політичні партії витратили понад 700 млн грн

У 2018 році політичні партії витратили понад 700 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У 2018 році парламентські політичні партії офіційно витратили на діяльність рекордні 727 млн грн. З них 513 млн витрат – це гроші, отримані партіями з Державного бюджету України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВГО "Комітет виборців України".

Відповідно до інформації зі звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік найбільше витратили партії: "Батьківщина" (188 млн грн), "Народний Фронт" (133 млн), Блок Петра Порошенка "Солідарність" (130 млн) і "Самопоміч" (124 млн). Радикальна партія Олега Ляшка витратила 93 млн, "Опозиційний блок" – 56 млн.

ТОП витрат політичних партій виглядають таким чином:
1. Оплата реклами. На саморекламу партії витратили 293 млн або 40% від усіх витрат. Із них 180 млн – це оплата реклами на телебаченні. Серед партій лідером за офіційними витратами на телевізійну рекламу є "Батьківщина". За рік партія витратила на рекламу по ТБ 120 млн грн. Ще 36 млн на рекламу по ТБ витратила Радикальна партія Олега Ляшка, 17 млн – витрати "Народного Фронту".
2. Утримання місцевих осередків – 114 млн.
3. Витрати на заробітну плату – 92 млн.
4. Здійснення матеріальних витрат і оплату послуг – 89 млн.
5. Оренда офісів – 68 млн.

Таким чином із наближенням виборів партії стали витрачати значно більше коштів. Якщо в 2017 р. усі шість парламентських партій разом витратили 454 млн грн, то в 2018 р. – 727 млн грн.

"У 2018 році партії витратили більшість коштів на самопіар. На рекламу було витрачено майже кожну другу гривню із загальних витрат партій. При цьому витрачалися, в тому числі, кошти платників податків, отримані партіями в рамках державного фінансування їх діяльності, що є негативною тенденцію. До прикладу, лише упродовж жовтня-грудня "Народний Фронт" заплатив за рекламу 31 млн бюджетних гривень. Цікаво також те, що частина партій відзвітували перед виборами про рекордні внески на свою користь. Однак є сумніви, що ці внески справді були зроблені реальними громадянами, а не підставними особами. Оцінку таким фактам має дати НАЗК", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Раніше УНН повідомляв, що НАЗК за рік запідозрило порушення з фінансуванням партій понад 200 разів. 

Українські Національні Новини

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