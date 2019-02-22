НАЗК за рік запідозрило порушення з фінансуванням партій понад 200 разів

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції у 2018 році направило до суду 206 адміністративних протоколів за виявленими ознаками порушення надання або отримання внеску на підтримку політичної партії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

"У 2018 році НАЗК направило до органів суду 401 адміністративний протокол, складений за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Так, 206 адміністративних протоколів було складено й направлено до суду за виявленими ознаками порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії – стаття 212-15 КУпАП", - повідомили у НАЗК.

Як зазначається, ще 174 протоколи складено й направлено до суду за статтею 212-21 КУпАП – порушення встановленого порядку або строків подання звіту політичної партії або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог.

Нагадаємо, НАЗК склало 221 протокол на політичні партії.

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