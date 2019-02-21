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НАЗК направило 221 протокол на політичні партії

НАЗК направило 221 протокол на політичні партії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції за ІІІ квартал 2018 року склало і направило до суду 221 адміністративний протокол за порушеннями у звітах політичних партій. Про це повідомляє УНН з посиланням на НАЗК.

“Це дані станом на сьогодні, включно з протоколами, направленими для ознайомлення. Проте це не остаточні цифри, оскільки робота над складанням адміністративних протоколів триває. Наразі можна зазначити, що найбільша кількість правопорушень — це порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, і відповідно, адміністративні протоколи складені на високопосадовців партії”, — повідомила член НАЗК, координатор напряму запобігання політичній корупції Наталія Корчак.

172 — за статтею 212-15 КУпАП — порушення встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку партії;
47 — за статтею 212-21 КУпАП — порушення встановленого порядку або строків подання Звіту політичної партії або подання фінансового Звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог;
2 — за статтею 188-46 КУпАП — невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства.

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Всього до НАЗК 276 партій подали звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІІ квартал 2018 року.

У агентстві додали, відповідно до звітів, парламентська партія “ВО “Батьківщина” отримала найбільше внесків на фінансування статутної діяльності у ІІІ кварталі. Серед позапарламентських партій найбільше внесків зробили прихильники на підтримку партії “Основа”.

Серед партій, які отримують державне фінансування, тільки дві політичні сили у ІІІ кварталі 2018 року витрачали кошти на утримання місцевих осередків: “Блок Петра Порошенка “Солідарність” та “Опозиційний блок”.

Безумовним лідером за витратами на пропагандистську діяльність у ІІІ кварталі стала партія “ВО “Батьківщина”. Серед позапарламентських партій найбільше на пропагандистську діяльність витратили у партії “Основа”.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротокол стосовно чиновниці Управління Державної міграційної служби України у Волинській області, яка не повідомила про продаж одного авто та придбання іншого.

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