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НАЗК направило до суду протокол стосовно чиновниці міграційної служби

НАЗК направило до суду протокол стосовно чиновниці міграційної служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротокол стосовно чиновниці Управління Державної міграційної служби України у Волинській області, яка не повідомила про продаж одного авто та придбання іншого. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

Також НАЗК направило до суду адмінпротоколи на прокурора Херсонської місцевої прокуратури, суддю Дніпропетровського окружного адміністративного суду та колишніх посадовців прокуратури Одеської області та Київської митниці ДФС України.

"Посадовець Управління Державної міграційної служби України у Волинській області Тетяна Гіль не повідомила Національне агентство про суттєві зміни в майновому стані після продажу автомобіля LEXUS GX 460 за 620 000 грн, а також після придбання автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200 за таку саму вартість", - йдеться у повідомленні.

Крім того, прокурор Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Євгенія Жук несвоєчасно повідомила Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з придбанням у жовтні 2017 року частини житлового будинку на суму 83 505 грн.

Національне агентство також склало та направило до суду два адмінпротоколи стосовно Наталії Богатирьової, головного консультанта секретаріату депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України за несвоєчасне подання декларацій (за 2016 та 2017 роки).

Несвоєчасно подали декларації за 2017 рік і четверо депутатів Білогородської сільської ради, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, а також колишні посадовці прокуратури Одеської області та Київської митниці ДФС України.

За даними агентства, несвоєчасно подав 2 декларації та повідомлення про суттєві зміни у майновому стані Іван Рудяк. Він несвоєчасно подав декларацію після звільнення з посади головного спеціаліста відділу роботи із зверненнями громадян апарату Київської обласної держаної адміністрації (за 2016 рік), а також декларацію перед звільненням з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області.

Крім цього, у зв’язку з придбанням у серпні 2018 року автомобіля KIA SORENTO 2015 року випуску (625 000 грн) колишній голова несвоєчасно повідомив Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані.

Загалом НАЗК склало та направило до суду 15 адмінпротоколів за несвоєчасність подання декларацій і повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.

Відповідальність за вказані правопорушення передбачена частинами 1 та 2 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно.

Нагадаємо, 30 посадовців проігнорували попередження і не подали декларацію.

Українські Національні Новини

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