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НАПК направило в суд протокол в отношении чиновницы миграционной службы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол относительно чиновницы Управления Государственной миграционной службы Украины в Волынской области, которая не сообщила о продаже одного авто и приобретение другого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК

Также НАПК направило в суд админпротоколы на прокурора Херсонской местной прокуратуры, судьи Днепропетровского окружного административного суда и бывших должностных лиц прокуратуры Одесской области и Киевской таможни ГФС Украины.

"Чиновник Управления Государственной миграционной службы Украины в Волынской области Татьяна Гиль не сообщила Национальное агентство о существенных изменениях в имущественном состоянии после продажи автомобиля LEXUS GX 460 по 620 000 грн, а также после приобретения автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200 за такую же стоимость", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокурор Херсонской местной прокуратуры Херсонской области Евгения Жук несвоевременно сообщила Национальное агентство о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением в октябре 2017 части жилого дома на сумму 83505 грн.

Национальное агентство также составило и направило в суд два админпротоколы в отношении Натальи Богатыревой, главного консультанта секретариата депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины за несвоевременное представление деклараций (по 2016 и 2017 годы).

Несвоевременно подали декларации за 2017 и четверо депутатов Белогородской сельсовета, судья Днепропетровского окружного административного суда, а также бывшие должностные лица прокуратуры Одесской области и Киевской таможни ГФС Украины.

По данным агентства, несвоевременно подал 2 декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии Иван Рудяк. Он несвоевременно подал декларацию после увольнения с должности главного специалиста отдела по работе с обращениями граждан аппарата Киевской областной государственной администрации (по 2016), а также декларацию перед увольнением с должности главы Обуховской районной государственной администрации Киевской области.

Кроме этого, в связи с приобретением в августе 2018 автомобиля KIA SORENTO 2015 выпуска (625000 грн) бывший председатель несвоевременно сообщил Национальное агентство о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В общем Назка составило и направило в суд 15 админпротоколов за несвоевременность представления деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Ответственность за указанные правонарушения предусмотрена частями 1 и 2 статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан соответственно.

Напомним, 30 должностных лиц проигнорировали предупреждения и не подали декларацию.

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