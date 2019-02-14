НАЗК: 30 посадовців проігнорували попередження і не подали декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки умисного неподання декларацій 30-ма посадовими особам. Як передбачено законодавством, обґрунтовані висновки щодо цього Національне агентство направило до територіальних органів Нацполіції та прокуратури для здійснення досудового розслідування. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.
Національне агентство згідно із законодавством повідомляло посадовцям, щодо яких затвердженні обґрунтовані висновки, про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали. Серед осіб, що не дотримались вимог закону, 8 депутатів місцевих рад, 13 посадовців органів Нацполіції, а також службові особи Нацбанку, прокуратури, Мін’юсту та інших державних органів. Більшість порушень стосуються неподання декларації особи, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідальність за умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу.
Раніше, НАЗК внесло приписи Гриневич, Кубіву та В'ятровичу.