НАПК: 30 должностных лиц проигнорировали предупреждения и не подали декларацию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки умышленного непредставления деклараций 30-ю должностными лицам. Как предусмотрено законодательством, обоснованные выводы относительно этого Национальное агентство направило в территориальные органы Нацполиции и прокуратуры для осуществления досудебного расследования. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.
Национальное агентство соответствии с законодательством сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждении обоснованные выводы о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали. Среди лиц, не выполнили требований закона, 8 депутатов местных советов, 13 должностных лиц органов Нацполиции, а также должностные лица Нацбанка, прокуратуры, Минюста и других государственных органов. Большинство нарушений касаются непредставления декларации лица, которое прекратило деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления.
Ответственность за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренна в статье 366-1 Уголовного кодекса.
Ранее, НАПК внесло предписания Гриневич, Кубиву и Вятровичу.