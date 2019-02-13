НАЗК внесло приписи Гриневич, Кубіву та В'ятровичу

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи про порушення вимог законодавства 6-м посадовцям, зокрема, міністру освіти і науки Лілії Гриневич та першому віце-прем’єр-міністру - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву стосовно посадовців, які працюють у підзвітних цим урядовцям структурах, а також голові Українського інституту національної пам’яті Володимиру В’ятровичу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

"Зокрема, внесено припис міністру освіти і науки Лілії Гриневич стосовно голови комітету з фізичного виховання та спорту МОН", - вказали у НАЗК.

У агентстві зазначили, що вказаний чиновник не вжив передбачених законом заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів у колишнього начальника Херсонського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту МОН Юрія Кана, у прямому підпорядкуванні якого перебувала його дружина.

"Також припис внесено першому віце-прем’єр-міністру – міністру економічного розвитку і торгівлі України Степану Кубіву стосовно Катерини Охотницької, яка, виконуючи обов’язки директора ДП "Інститут підготовки кадрів промисловості", не повідомила про наявність у неї потенційного конфлікту інтересів, зумовленого спільною роботою з матір’ю, що є порушенням вимог пункту 2 частини першої статті 28 закону ("Про запобігання корупції" - ред.)", - повідомили у НАЗК.

Ще один приписи внесено голові Підгаєцької районної ради Тернопільської області Ірині Баран, Каховському міському голові, очільникові виконавчого комітету Каховської міської ради Херсонської області Андрію Дяченку, Юрковецькому сільському голові, який очолює виконавчий комітет Юрковецької сільської ради, Анатолію Рапацькому та голові Українського інституту національної пам’яті Володимиру В’ятровичу. Троє останніх, за даними НАЗК, порушили вимоги закону "Про запобігання корупції" і не надали інформації та документів на запит агентства.

Нагадаємо, НАЗК розпочало повну перевірку 500 декларацій топ-посадовців.

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