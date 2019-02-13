НАПК внесло предписания Гриневич, Кубиву и Вятровичу

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания о нарушении требований законодательства 6-м должностным лицам, в частности, министру образования и науки Лилии Гриневич и первому вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву в отношении должностных лиц, которые работают в подотчетных этим чиновникам структурах, а также главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"В частности, внесено предписание министру образования и науки Лилии Гриневич в отношении председателя комитета по физическому воспитанию и спорту МОН", - указали в НАПК.

В агентстве отметили, что указанный чиновник не принял предусмотренные законом меры внешнего урегулирования конфликта интересов у бывшего начальника Херсонского областного отделения комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Юрия Кана, в прямом подчинении которого находилась его жена.

"Также предписание внесено первому вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву относительно Екатерины Охотницкой, которая, выполняя обязанности директора ГП "Институт подготовки кадров промышленности", не сообщила о наличии у нее потенциального конфликта интересов, обусловленного совместной работой с матерью, что является нарушением требований пункта 2 части первой статьи 28 закона ( "О предупреждении коррупции" - ред.)", - сообщили в НАПК.

Еще одно предписания внесены голове Подгаецкого районного совета Тернопольской области Ирине Баран, Каховскому городскому голове, руководителю исполнительного комитета Каховской городского совета Херсонской области Андрею Дьяченко, Юрковецкому сельскому голове, который возглавляет исполнительный комитет Юрковецкого сельского совета, Анатолию Рапацкому и главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу. Трое последних, по данным НАПК, нарушили требования закона "О предупреждении коррупции" и не предоставили информации и документов на запрос агентства.

Напомним, НАПК начало полную проверку 500 деклараций топ-чиновников.

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