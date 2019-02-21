НАПК направило 221 протокол на политические партии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции за третий квартал 2018 года составило и направило в суд 221 административный протокол по нарушениям в отчетах политических партий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАПК.
"Это данные по состоянию на сегодня, включая протоколамы, направленными для ознакомления. Однако это не окончательные цифры, так как работа над составлением административных протоколов продолжается. Сейчас можно отметить, что наибольшее количество правонарушений - это нарушение установленного законом порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, и соответственно, административные протоколы составлены на чиновников партии", - сообщила член НАПК, координатор направления предотвращения политической коррупции Наталья Корчак.
172 - по статье 212-15 КУоАП - нарушение установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку партии;
47 - по статье 212-21 КУоАП - нарушение установленного порядка или сроков представления Отчета политической партии или представления финансового отчета, оформленного с нарушением установленных требований;
2 - по статье 188-46 КУоАП - невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства.
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Всего в НАПК 276 партий подали отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал 2018 года.
В агентстве добавили, согласно отчетам, парламентская партия "ВО" Батькивщина" получила всего взносов на финансирование уставной деятельности в III квартале. Среди внепарламентских партий больше взносов сделали сторонники в поддержку партии "Основа".
Среди партий, которые получают государственное финансирование, только две политические силы в III квартале 2018 года тратили средства на содержание местных ячеек: "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и "Оппозиционный блок".
Безусловным лидером по затратам на пропагандистскую деятельность в III квартале стала партия "ВО "Батькивщина". Среди внепарламентских партий больше всего на пропагандистскую деятельность потратили в партии "Основа".
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол относительно чиновницы Управления Государственной миграционной службы Украины в Волынской области, которая не сообщила о продаже одного авто и приобретение другого.