НАЗК направило до суду протоколи на 3 посадовців та народного депутата

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Національне агентство направило до суду адмінпротоколи стосовно народного депутата України, директора державного підприємства та ще 3-х посадовців за несвоєчасне подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та декларацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

"Національне агентство встановило, що народний депутат Петро Сабашук не подав до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з придбанням у м. Києві земельної ділянки площею 0,061 га вартістю понад 325 тис. грн та садового будинку вартістю понад 106 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

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Стосовно генерального директора ДП "Український інститут інтелектуальної власності" Андрія Кудіна складено 15 протоколів. Він жодного разу не подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, отримавши протягом 15-ти місяців у 2017-2018 роках доходи на загальну суму понад 1,4 млн гривень.

"Не подав відповідне повідомлення до Реєстру декларацій і прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3 Сергій Артеменко після придбання автомобіля «Audi A6» 1996 року випуску вартістю понад 117 тис. гривень", - додали в агенстві.

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Також у НАЗК додали, що посадовець Департаменту інформаційних технологій ДФС України Олександр Куценко повідомив Національне агентство про придбання автомобіля Peugeot 301 2017 року випуску вартістю 308,5 тис. гривень з порушенням 10-денного строку.

Стосовно посадовців складено протоколи за частиною другою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За несвоєчасне подання декларації перед звільненням направлено до суду протокол за частиною першою статті 172-6 КУпАП стосовно колишнього директора Департаменту державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу Держлікслужби.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про направлення до суду 6 адміністративних протоколів за недотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо порушення вимог фінансового контролю.

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