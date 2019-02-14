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НАПК направило в суд протоколы на 3 должностных лиц и народного депутата

НАПК направило в суд протоколы на 3 должностных лиц и народного депутата

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Национальное агентство направило в суд админпротоколы в отношении народного депутата Украины, директора государственного предприятия и еще 3-х должностных лиц за несвоевременное представление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии и деклараций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство установило, что народный депутат Петр Сабашук не подал в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением в г. Киеве земельного участка площадью 0,061 га стоимостью более 325 тыс. грн и садового дома стоимостью свыше 106 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

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В отношении генерального директора ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" Андрея Кудина составлено 15 протоколов. Он ни разу не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, получив в течение 15 месяцев в 2017-2018 годах доходы на общую сумму более 1,4 млн гривен.

"Не подал соответствующее сообщение в Реестр деклараций и прокурор Криворожской местной прокуратуры № 3 Сергей Артеменко после приобретения автомобиля Audi A6 1996 года выпуска стоимостью свыше 117 тыс. гривен", - добавили в агентстве.

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Также в НАПК добавили, что чиновник Департамента информационных технологий ГФС Украины Александр Куценко сообщил Национальное агентство о приобретении автомобиля Peugeot 301 2017 года выпуска стоимостью 308,5 тыс. гривен с нарушением 10-дневного срока.

В отношении должностных лиц составлены протоколы по части второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность в виде наложения штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

За несвоевременное представление декларации перед увольнением направлено в суд протокол по части первой статьи 172-6 КоАП в отношении бывшего директора Департамента государственного регулирования и контроля в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и противодействия их незаконному обороту Гослекслужбы.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о направлении в суд 6 административных протоколов за несоблюдение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" о нарушении требований финансового контроля.

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