НАПК направило в суд протоколы на 3 должностных лиц и народного депутата

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Национальное агентство направило в суд админпротоколы в отношении народного депутата Украины, директора государственного предприятия и еще 3-х должностных лиц за несвоевременное представление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии и деклараций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.