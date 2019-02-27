В 2018 году политические партии потратили более 700 млн грн

Согласно информации из отчетов партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2018 год больше всего потратили партии: "Батькивщина" (188 млн грн), "Народный Фронт" (133 млн), Блок Петра Порошенко "Солидарность "(130 млн) и "Самопомощь" (124 млн). Радикальная партия Олега Ляшко потратила 93 млн, "Оппозиционный блок" - 56 млн.

ТОП расходов политических партий выглядят следующим образом:

1. Оплата рекламы. На саморекламу партии потратили 293 млн или 40% от всех расходов. Из них 180 млн - это оплата рекламы на телевидении. Среди партий лидером по официальным затратами на телевизионную рекламу является "Батькивщина". За год партия потратила на рекламу по ТВ 120 млн грн. Еще 36 млн на рекламу по ТВ потратила Радикальная партия Олега Ляшко, 17 млн - расходы "Народного Фронта".

2. Содержание местных ячеек - 114 млн.

3. Расходы на заработную плату - 92 млн.

4. Осуществление материальных затрат и оплату услуг - 89 млн.

5. Аренда офисов - 68 млн.

Таким образом с приближением выборов партии стали тратить значительно больше. Если в 2017 г. все шесть парламентских партий вместе потратили 454 млн грн, то в 2018 г. - 727 млн грн.

"В 2018 году партии потратили часть средств на самопиар. На рекламу было потрачено почти каждую вторую гривну из общих затрат партий. При этом тратились, в том числе, средства налогоплательщиков, полученные партиями в рамках государственного финансирования их деятельности, что является отрицательной тенденцией. К примеру, только на протяжении октября-декабря "Народный Фронт" заплатил за рекламу 31 млн бюджетных гривен. Интересно также то, что часть партий отчитались перед выборами о рекордных взносах в свою пользу. Однако есть сомнения, что эти взносы действительно были сделаны реальными гражданами, а не подставными лицами. Оценку таким фактам должно дать НАПК", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Ранее УНН сообщал, что НАПК за год заподозрило нарушения с финансированием партий более 200 раз.