НАЗК виявило порушення у звітах дев'яти політичних партій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило ще 61 висновок за результатами аналізу звітів політичних партій, у звітах 9 політичних партій виявили порушення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
"Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило ще 61 висновок за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІV квартал 2018 року (перші 110 висновків були затверджені Національним агентством 7.03.2019)", - йдеться в повідомленні.
Так, за результатами аналізу були виявлені порушення у звітах 9 політичних партій, а саме "Українська народна партія", "Народно-трудовий союз України", "Українська громадська рада", "Українська партія "Зелена планета", "Партія Народний порядок", "Всеукраїнська політична партія – Екологія та соціальний захист", "Партія регіонів", "Конгрес українських націоналістів", "Опозиційний блок".
У НАЗК пояснили, що висновки щодо цих політичних партій містять інформацію про порушення порядку подання звіту політпартії та встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 КУпАП.
У Нацагентстві підкреслили, що за ІV квартал 2018 року до НАЗК надійшли 276 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру.
Як повідомляв УНН, НАЗК виявило порушення у звітах семи політичних партій.