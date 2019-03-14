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НАЗК виявило порушення у звітах семи політичних партій

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. НАЗК затвердило 110 висновків за результатами аналізу звітів політичних партій за ІV квартал 2018 року, у звітах 7-ми партій було виявлено порушення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

НАЗК виявило порушення у звітах семи політичних партій

"За результатами аналізу виявлені порушення у Звітах 7 партій: "Європейська ліберальна партія", "Партія заробітчан України", "Нова демократія", "Демократична партія угорців України", "Республіка", "Сам за себе", "Справа", - йдеться у повідомленні.

Висновки щодо цих партій містять інформацію про порушення порядку подання Звіту політичної партії, за що передбачена відповідальність за ст. 212-21 КУпАП.

У НАЗК уточнили, що висновки підготовлені за результатами аналізу Звітів політичних партій, які не є одержувачами коштів, виділених з держбюджету на фінансування статутної діяльності. Тільки 3 висновки із затверджених 110 сформовані за Звітами політичних партій, які здійснювали діяльність у звітному періоді.

Зазначається, що за ІV квартал 2018 року до НАЗК надійшли 276 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Нагадаємо, НАЗК за місяць виявило неправдиві дані у дев'яти деклараціях.

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