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Жінці оголосили підозру за 2,2 млн грн "пожертв" одній з партій

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Громадянці України оголошено підозру за здійснення анонімного фінансування політичної партії на суму 2,2 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

Жінці оголосили підозру за 2,2 млн грн "пожертв" одній з партій

"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими ГУ СБУ в місті Києві та Київській області 25 березня повідомлено про підозру громадянці України, яка здійснила внески на підтримку однієї з політичних партій на загальну суму понад 2,2 млн грн, залишившись при цьому анонімною особою, тобто вчинила злочин, передбачений ст. 159-1 КК України", - повідомили у ГПУ, додавши, що підозру оголошено за ч. 4 ст. 159-1 КК України, або щодо порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації.

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Під час досудового розслідування встановлено, що вказана громадянка змовилася з керівником відділення одного з українських банків, яка, своєю чергою, за допомогою службового становища та впливу на персонал банку, забезпечила незаконне оформлення платежів та підбір осіб, від імені яких були здійснені незаконні банківські операції.

"Так, з метою незаконного внесення грошових коштів з приховуванням їх дійсного походження підозрювана внесла на розрахунковий рахунок політичної партії понад 2,2 млн грн, при цьому незаконно використавши персональні дані 15 громадян України та не вказавши себе як власника коштів та їх платника, таким чином залишившись анонімною особою", - додали у ГПУ.

Вирішується питання щодо оголошення підозри керівнику відділення банку.

Нагадаємо, НАЗК виявило порушення у звітах дев'яти політичних партій.

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