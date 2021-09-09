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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124257 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120716 просмотра

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Женский БК "Будивельник" подписал третьего легионера

Женский БК "Будивельник" подписал третьего легионера

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Столичный женский БК “Будивельник” усилился американской защитницей — 23-летней Арелли Гуирантес, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Детали

Первой университетской командой баскетболистки стал “Texas Tech Lady Raiders”, за который Гуирантес в среднем набирал за игру 9,9 очков.

После первого курса, Арелли перешла к “Rutgers”. Через правила трансфера NCAA ей пришлось пропустить сезон 2016-17. В своей же первой кампании за новую университетскую команду, Гуирантес набирала в среднем 12,1 очка и 4,3 подбора, во второй год — 20,6 очка, 6 подборов и 3,1 передачи, в последнем сезоне с Ратгерс она имела 20 8 очков, 6 подборов и 5,3 передачи.

После чего, Гуирантес был избран под 22-м номером на драфте женской НБА 2021 командой “Лос-Анджелес Спаркс”.

Что предшествовало этому

Мужской БК “Будивельник” победой завершил выступления на турнире в Турции.

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