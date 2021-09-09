Жіночий БК “Будівельник” підписав третього легіонера

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17 березня, 19:38 • 89738 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 114038 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 150246 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 150701 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160753 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178123 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Столичний жіночий БК “Будівельник” підсилився американською захисницею — 23-річною Ареллою Гуірантес, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Деталі

Першою університетською командою баскетболістки став “Texas Tech Lady Raiders”, за який Гуірантес у середньому набирала за гру 9,9 очок.

Після першого курсу, Арелла перейшла до “Rutgers”. Через правила трансферу NCAA їй довелося пропустити сезон 2016–17. У своїй ж першій кампанії за нову університетську команду, Гуірантес набирала в середньому 12,1 очка і 4,3 підбирання, у другий рік — 20,6 очка, 6 підбирань і 3,1 передачі, в останньому сезоні з Ратгерс вона мала 20,8 очка, 6 підбирань і 5,3 передачі.

Після чого, Гуірантес було обрано під 22-м номером на драфті жіночої НБА 2021 року командою “Лос-Анджелес Спаркс”.

Що передувало цьому

Чоловічий БК “Будівельник” перемогою завершив виступи на турнірі у Туреччині. 

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