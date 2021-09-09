Жіночий БК “Будівельник” підписав третього легіонера

Деталі

Першою університетською командою баскетболістки став “Texas Tech Lady Raiders”, за який Гуірантес у середньому набирала за гру 9,9 очок.

Після першого курсу, Арелла перейшла до “Rutgers”. Через правила трансферу NCAA їй довелося пропустити сезон 2016–17. У своїй ж першій кампанії за нову університетську команду, Гуірантес набирала в середньому 12,1 очка і 4,3 підбирання, у другий рік — 20,6 очка, 6 підбирань і 3,1 передачі, в останньому сезоні з Ратгерс вона мала 20,8 очка, 6 підбирань і 5,3 передачі.

Після чого, Гуірантес було обрано під 22-м номером на драфті жіночої НБА 2021 року командою “Лос-Анджелес Спаркс”.

Що передувало цьому

Чоловічий БК “Будівельник” перемогою завершив виступи на турнірі у Туреччині.