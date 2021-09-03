Баскетбол: "Будівельник" перемогою завершив виступи на турнірі у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Столичний БК "Будівельник" переміг у Туреччині на передсезонному турнір "Gloria Cup" місцевий "Бурсаспор", передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Деталі
Вирішальною в поєдинку стала перевага українців у заключній чверті у якій підопічні Міглієнікса розгромила своїх візаві — 24:11. Підсумковий результат 74:69.
Найрезультативнішим у матчі став пуерториканський захисник киян Джан Клавел — 22 очка. 14 балів додав Гордон, 13 — Стоктон.
Примітно, що раніше на даних змагання кияни поступилися іншим двом турецьким колективам.
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