Баскетбол: "Будівельник" перемогою завершив виступи на турнірі у Туреччині

Деталі

Вирішальною в поєдинку стала перевага українців у заключній чверті у якій підопічні Міглієнікса розгромила своїх візаві — 24:11. Підсумковий результат 74:69.

Найрезультативнішим у матчі став пуерториканський захисник киян Джан Клавел — 22 очка. 14 балів додав Гордон, 13 — Стоктон.

Примітно, що раніше на даних змагання кияни поступилися іншим двом турецьким колективам.

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