Баскетбол: "Будивельник" победой завершил выступления на турнире в Турции

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Столичный БК "Будивельник" победил в Турции на предсезонном турнире "Gloria Cup" местный "Бурсаспор", передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

Решающим в поединке стала преимущество украинский в заключительной четверти в которой подопечные Миглиеникса разгромила своих визави — 24:11. Итоговый результат 74:69.

Самым результативным в матче стал пуэрториканский защитник киевлян Джан Клавел — 22 очка. 14 баллов добавил Гордон, 13 — Стоктон.

Примечательно, что ранее на данных соревнования киевляне уступили другим двум турецким коллективам.

Напомним

Женский БК “Будивельник” подписал первого легионера в истории клуба.

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