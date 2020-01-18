Женская сборная Украины осталась без медали в эстафете Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Женской классической эстафетой продолжился пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, передает корреспондент УНН.
Первой от Украины дистанцию прошла Вита Семеренко, которая с одним дополнительным патроном передала эстафету Юлии Джимме на 10-й строчке с 33,2 с отставание от Италии. Джима в свою очередь отстрелялась на ноль и вывела команду на 3-ю строчку при передаче эстафеты — всего 10,1 с отставание от лидера Франции.
Свой этап Валентина Семеренко завершила еще с тремя промахами и потеряла для сборной одну позицию. Заключительная стрельба в исполнении Елены Пидгрушной (3 недостатка) оттолкнула украинскую команду далеко от борьбы за медали. В итоге на финише “желто-голубые” стали только 6-ми из 54,3 с отставание.
Добавим, что победительницами стали биатлонистки Норвегии, за ними финишировали француженки, а дальше швейцарки.