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Женская сборная Украины осталась без медали в эстафете Кубка мира по биатлону

Киев • УНН

 • 9881 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Женской классической эстафетой продолжился пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, передает корреспондент УНН.

Женская сборная Украины осталась без медали в эстафете Кубка мира по биатлону

Первой от Украины дистанцию прошла Вита Семеренко, которая с одним дополнительным патроном передала эстафету Юлии Джимме на 10-й строчке с 33,2 с отставание от Италии. Джима в свою очередь отстрелялась на ноль и вывела команду на 3-ю строчку при передаче эстафеты — всего 10,1 с отставание от лидера Франции.

Свой этап Валентина Семеренко завершила еще с тремя промахами и потеряла для сборной одну позицию. Заключительная стрельба в исполнении Елены Пидгрушной (3 недостатка) оттолкнула украинскую команду далеко от борьбы за медали. В итоге на финише “желто-голубые” стали только 6-ми из 54,3 с отставание.

Добавим, что победительницами стали биатлонистки Норвегии, за ними финишировали француженки, а дальше швейцарки.

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