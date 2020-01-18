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Жіноча збірна України залишилась без медалі в естафеті Кубку світу з біатлону

Київ • УНН

 • 9881 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Жіночою класичною естафетою продовжився п'ятий етап Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу, передає кореспондент УНН.

Жіноча збірна України залишилась без медалі в естафеті Кубку світу з біатлону

Першою від України дистанцію пройшла Віта Семеренко, яка з одним додатковим патроном передала естафету Юлії Джимі на 10-й сходинці з 33,2 с відставання від Італії. Джима в свою чергу відстрілялася на нуль і вивела команду на 3-й рядок при передачі естафети — всього 10,1 с відставання від лідера Франції.

Свій етап Валентина Семеренко завершила ще з трьома промахами і втратила для збірної одну позицію. Заключна стрільба у виконанні Олени Підгрушної (3 хиби) відкинули українську команду далеко від боротьби за медалі. У підсумку на фініші “жовто-блакитні” стали тільки 6-ми з 54,3 с відставання.

Додамо, що переможницями стали біатлоністки Норвегії, за ними фінішували француженки, а далі швейцарки.

Українські Національні Новини

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