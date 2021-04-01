Женская сборная Украины по биатлону сменила главного тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак утвердил тренерский состав национальных сборных, сообщает УНН со ссылкой на Biathlon.com.ua.
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Во главе мужской команды остался словак Юрай Санитра. Помощниками Санитры в мужской сборной станут Алексей Кравченко и Роман Прима.
В женской сборной главным стал словенец Урош Велепець. Ему помогать будут Александр Кравченко и Игорь Ященко.
Примечательно, что предыдущим наставником женской команды был Санитра.
Дополнение
Словацкий и словенский специалисты приняли предложение и готовить наших спортсменов к Олимпиаде.