Жіноча збірна України з біатлону змінила головного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак затвердив тренерський склад національних збірних, повідомляє УНН з посиланням на Biathlon.com.ua.
Деталі
На чолі чоловічої команди залишився словак Юрай Санітра. Помічниками Санітри в чоловічій збірній стануть Олексій Кравченко і Роман Прима.
У жіночій збірній головним став словенець Урош Велепець. Йому допомагати будуть Олександр Кравченко та Ігор Ященко.
Примітно, що попереднім наставником жіночої команди був Санітра.
Доповнення
Словацький і словенський фахівці прийняли пропозицію і готуватимуть наших спортсменів до Олімпіади.