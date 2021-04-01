Жіноча збірна України з біатлону змінила головного тренера

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак затвердив тренерський склад національних збірних, повідомляє УНН з посиланням на Biathlon.com.ua.

Деталі

На чолі чоловічої команди залишився словак Юрай Санітра. Помічниками Санітри в чоловічій збірній стануть Олексій Кравченко і Роман Прима.

У жіночій збірній головним став словенець Урош Велепець. Йому допомагати будуть Олександр Кравченко та Ігор Ященко.

Примітно, що попереднім наставником жіночої команди був Санітра.

Доповнення

Словацький і словенський фахівці прийняли пропозицію і готуватимуть наших спортсменів до Олімпіади.

 

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