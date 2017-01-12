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Женская сборная Украины по биатлону в шаге от медали завершила эстафету в Рупольдинге

Женская сборная Украины по биатлону в шаге от медали завершила эстафету в Рупольдинге

Киев • УНН

 • 12848 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) продолжился эстафетной гонкой женских сборных, где женская команда заняла четвертое место, передает корреспондент УНН.

Начала выступления в составе украинок Ирина Вавринец, которая прошла два огневых рубежа без ошибок, но продемонстрировала слабую скорость, передав эстафету Юлии Джимми на 10 позиции - 35 секунд отставания от Финляндии. Второй промежуток соревнований Ю.Джима несмотря на 2 дополнительных патрона вывела нашу сборную на третью позицию - 8 секунд отставания от Германии.

Анастасия Меркушина еще на одну ступень улучшила позицию "сине-желтых", которые уступали лишь 4,9 секунды команде Норвегии. Заключительный этап гонки проводила капитан сборной Елена Пидгрушная, которая пришла на финиш четвертой +8,8 с отставание.

Золотые награды на счету Германии, "серебряные" во Франции, "бронза" за Норвегией.

Добавим, что завтра в 15:45 начнется мужской спринт.

Как сообщал УНН, мужская сборная Украины по биатлону заняла четвертое место в эстафете в Рупольдинге .

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