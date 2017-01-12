Жіноча збірна України з біатлону за крок до медалі завершила естафету в Рупольдингу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. П'ятий етап Кубка світу з біатлону в Рупольдингу (Німеччина) продовжився естафетною гонкою жіночих збірних, де жіноча команда посіла четверте місце, передає кореспондент УНН.
Розпочала виступи в складі українок Ірина Вавринець, котра пройшла два вогневих рубежі безпомилково, але продемонструвала слабку швидкість, передавши естафету Юлії Джимі на 10 позиції - 35 секунд відставання від Фінляндії. Другий проміжок змагань Ю.Джима попри 2 додаткових патрони вивела нашу збірну на третю позицію – 8 секунд відставання від Німеччини.
Анастасія Меркушина ще на один щабель покращила позицію "синьо-жовтих", які поступалися лише 4,9 секундами команді Норвегії. Заключний етап перегонів проводила капітан збірної Олена Підгрушна, котра прийшла на фініш четвертою +8,8 с відставання.
Золоті нагороди на рахунку Німеччини, "срібні" у Франції, "бронза" за Норвегією.
Додамо, що завтра о 15:45 розпочнеться чоловічий спринт.
Як повідомляв УНН, чоловіча збірна України з біатлону посіла четверте місце в естафеті в Рупольдингу.