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Женская сборная Украины потеряла максимальную квоту через пробел этапа КС в Тюмени

Женская сборная Украины потеряла максимальную квоту через пробел этапа КС в Тюмени

Киев  •  УНН

 • 13589 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. По итогам спринтерской гонки заключительного 9-го этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Тюмени, стала известна сборная-победительница в Кубке наций у женщин, передает УНН со ссылкой на Международный союз биатлона (IBU) и UA:Биатлон.

Женская сборная Германии стала лидером сезона 2017-2018 и завоевала Кубок наций. В активе немецкой команды 6179 очков. На втором месте тотала — Франция (5887 очков), на третьем — Италия (5407).

Украина заняла в Кубке наций шестое место, отстав от норвежек на 135 пунктов — 5097 против 5232 очков. Поэтому наша женская команда потеряла максимальную квоту и теперь в спринтерских и индивидуальных гонках от нашей сборной может стартовать 5 спортсменок. Такую же квоту — в 5 спортсменок — на следующий сезон завоевали команды Швеции, Беларуси, Швейцарии и Чехии.

Отметим, что на следующий сезон максимальную квоту получили Германия, Франция, Италия, Россия, Норвегия.

Примечательно, что Германия уже четвертый год подряд выиграла титул Кубок наций среди женщин.

Кроме того добавим, что мужская сборная Украины также потеряла квоту — с 5-ти биатлонистов до 4-х. Ведь через пробел украинцы этапа Кубка мира в России, наша сборная опустилась из топ-10 на 11-ю строчку.

Справка: В зависимости от места команды в зачете Кубка наций (отдельно для женщин и мужчин) определяется количество спортсменов, которые могут стартовать в спринтерских и индивидуальных гонках на этапах Кубка мира. С 1 по 5 места — 6 спортсменов стартуют и 8 могут быть заявлены, с 6 по 10 места — 5 стартуют и 7 могут быть заявлены, с 11 по 15 — 4 стартуют и 6 могут быть заявлены и так далее.

Зачет Кубка мира — это рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступлений спортсменов в индивидуальных гонках, спринтах, классических эстафетах, смешанных и одиночных смешанных эстафетах Кубка и чемпионата мира (в годы зимних Олимпиад — только Кубка мира). Система начисления такова: очки присуждаются трем лучшим спортсменам сборных в индивидуальных и спринтерских гонках, а также эстафетной команды в соответствии с полученным в гонках позиций. Затем они добавляются и по окончании сезона сумма очков определяет команды в зачете.

Как сообщал УНН, из-за приказа министра спорта и молодежи Украины Игоря Жданова нашим спортсменам запрещена участвовать во всех спортивных соревнованиях в России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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