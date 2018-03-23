Женская сборная Украины потеряла максимальную квоту через пробел этапа КС в Тюмени

КИЕВ. 24 марта. УНН. По итогам спринтерской гонки заключительного 9-го этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Тюмени, стала известна сборная-победительница в Кубке наций у женщин, передает УНН со ссылкой на Международный союз биатлона (IBU) и UA:Биатлон.