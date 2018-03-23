Жіноча збірна України втратила максимальну квоту через пропуск етапу КС в Тюмені

КИЇВ. 24 березня. УНН. За підсумками спринтерської гонки заключного 9-го етапу Кубку світу з біатлону, що проходить у Тюмені, стала відома збірна-переможниця в Кубку націй у жінок, передає УНН з посиланням на Міжнародний союз біатлону (IBU) та UA:Біатлон.