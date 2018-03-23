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Жіноча збірна України втратила максимальну квоту через пропуск етапу КС в Тюмені

Жіноча збірна України втратила максимальну квоту через пропуск етапу КС в Тюмені

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. За підсумками спринтерської гонки заключного 9-го етапу Кубку світу з біатлону, що проходить у Тюмені, стала відома збірна-переможниця в Кубку націй у жінок, передає УНН з посиланням на Міжнародний союз біатлону (IBU) та UA:Біатлон.

Жіноча збірна Німеччини стала лідером сезону 2017-2018 і виборола Кубок націй. В активі німецької команди 6179 очок. На другому місці тоталу — Франція (5887 очок), на третьому — Італія (5407).

Україна посіла у Кубку націй шосте місце, відставши від норвежок на 135 пунктів — 5097 проти 5232 очок. Тож наша жіноча команда втратила максимальну квоту і тепер у спринтерських та індивідуальних гонках від нашої збірної може стартувати 5 спортсменок. Таку ж квоту — у 5 спортсменок — на наступний сезон вибороли команди Швеції, Білорусі, Швейцарії й Чехії.

Відзначимо, що на наступний сезон максимальну квоту здобули: Німеччина, Франція, Італія, Росія, Норвегія.

Примітно, що Німеччина вже четвертий рік поспіль виграла титул Кубок націй серед жінок.

Окрім того додамо, що чоловіча збірна України також втратила квоту — з 5-ти біатлоністів до 4-х. Адже через пропуск українці етапу Кубку світу у Росії, наша збірна опустилася з топ-10 на 11-ту сходинку.

Довідка: Залежно від місця команди в заліку Кубка націй (окремо для жінок і чоловіків) визначається кількість спортсменів, які можуть стартувати у спринтерських та індивідуальних гонках на етапах Кубка світу. Із 1 по 5 місця — 6 спортсменів стартують і 8 можуть бути заявлені, із 6 по 10 місця — 5 стартують і 7 можуть бути заявлені, із 11 по 15 — 4 стартують і 6 можуть бути заявлені й так далі.

Залік Кубка світу — це рейтинг національних біатлонних федерацій за результатами виступів спортсменів в індивідуальних гонках, спринтах, класичних естафетах, змішаних та одиночних змішаних естафетах Кубка та чемпіонату світу (в роки зимових Олімпіад — тільки Кубка світу). Система нарахування така: очки присуджуються трьом кращим спортсменам національних збірних в індивідуальних і спринтерських гонках, а також естафетним командам відповідно до здобутих у гонках позицій. Потім вони додаються і по завершенні сезону сума очок визначає місце команди у заліку.

Як повідомляв УНН, через наказ міністра спорту та молоді України Ігоря Жданова нашим спортсменам заборонена брати участь у всіх спортивних змаганнях у Росії.

Українські Національні Новини

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