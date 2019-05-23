Женская сборная Украины вошла в число фаворитов ЧЕ-2019 по баскетболу

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 75344 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 89012 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122294 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111454 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137656 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144619 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130126 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130195 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Женская сборная Украины вошла в число фаворитов ЧЕ-2019 по баскетболу

Киев  •  УНН

 • 7293 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Международная федерация баскетбола (FIBA) обнародовала дебютный рейтинг силы перед женским чемпионатом Европы в котором примет участие сборная Украины, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

“Желто-голубая” команда получила 5 место из 16 команд-участниц, при этом эксперты считают, что на предстоящем первенстве украинская сборная, как минимум, будет бороться за попадание в четвертьфинал.

“Новость, что Алина Ягупова сыграет за сборную — это невероятно положительный момент для Украины, который превращает слезы отчаяния в слезы радости. Даже до начала соревнований. Феноменальные навыки Ягуповой позволят выйти Украине из статуса темной лошадки и помочь команде достичь цели — выйти в 1/4 финала, а может и больше, кто знает? Таисия Удоденко продемонстрировала выдающийся уровень два года назад и снова будет в хорошей форме, вернулась в команду ветеран Александра Радулович, а если сыграют Олеся Малашенко и Валерия Бережинская — это будет “вау”, — так FIBA охарактеризовала шансы украинской команды.

Лидером рейтинга сил стала команда Франции, далее следует Бельгия, Швеция и Испания с которой Украина сыграет на групповой стадии.

Напомним, что на групповом раунде чемпионата Европы, который пройдет с 27 июня по 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании (12 в рейтинге) и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии (15).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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