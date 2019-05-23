Женская сборная Украины вошла в число фаворитов ЧЕ-2019 по баскетболу

“Желто-голубая” команда получила 5 место из 16 команд-участниц, при этом эксперты считают, что на предстоящем первенстве украинская сборная, как минимум, будет бороться за попадание в четвертьфинал.

“Новость, что Алина Ягупова сыграет за сборную — это невероятно положительный момент для Украины, который превращает слезы отчаяния в слезы радости. Даже до начала соревнований. Феноменальные навыки Ягуповой позволят выйти Украине из статуса темной лошадки и помочь команде достичь цели — выйти в 1/4 финала, а может и больше, кто знает? Таисия Удоденко продемонстрировала выдающийся уровень два года назад и снова будет в хорошей форме, вернулась в команду ветеран Александра Радулович, а если сыграют Олеся Малашенко и Валерия Бережинская — это будет “вау”, — так FIBA охарактеризовала шансы украинской команды.

Лидером рейтинга сил стала команда Франции, далее следует Бельгия, Швеция и Испания с которой Украина сыграет на групповой стадии.

Напомним, что на групповом раунде чемпионата Европы, который пройдет с 27 июня по 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании (12 в рейтинге) и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии (15).