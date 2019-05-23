Жіноча збірна України увійшла до числа фаворитів ЧЄ-2019 з баскетболу

“Жовто-блакитна” команда отримала 5 місце з 16 команд-учасниць, при цьому експерти вважають, що на майбутній першості українська збірна, як мінімум, боротиметься за потрапляння у чвертьфінал.

“Новина, що Аліна Ягупова зіграє за збірну — це неймовірно позитивний момент для України, який перетворює сльози відчаю на сльози радості. Навіть до початку змагань. Феноменальні навички Ягупової дозволять вийти Україні зі статусу темної конячки і допомогти команді досягти мети — вийти до 1/4 фіналу, а може й більше, хто знає? Таїсія Удоденко продемонструвала видатний рівень два роки тому і знову буде в хорошій формі, повернулася до команди ветеран Олександра Радулович, а якщо зіграють Олеся Малашенко та Валерія Бережинська — це буде “вау”, — так FIBA охарактеризувала шанси української команди.

Лідером рейтингу сил стала команда Франції, далі йде Бельгія, Швеція і Іспанія з якою Україна зіграє на груповій стадії.

Нагадаємо, що на груповому раунді чемпіонату Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великій Британії (12 в рейтингу) та господаркам групової частини турніру збірній Латвії (15).