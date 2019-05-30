Женская сборная Украины продолжила победное выступление в "Золотой Евролиге" по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В противостоянии второго тура женской "Золотой Евролиги" по волейболу сборная Украины получила вторую победу, сообщает УНН со ссылкой на ФВУ.
Украинский в гостях в присутствии 411 зрителей на арене в Стокгольме в трех партиях разгромили шведок - 25:13, 25:21, 25:12.
Лучшей в украинском составе стала Дорсман на счету которой 16 очков, Денисова - 14 и Степанюк - 12.
Зато мужская сборная Украины потерпела поражение от Чехии 2:3 - 25:17, 25:20, 18:25, 18:25, 13:15.
Отметим, что в турнирной таблице у женщин украинская команда во главе - 6 очков. Чехия вторая - 4 балла. В мужской сетке "желто-голубые" набрали 4 очка и идут вторыми после белорусов в которых максимальные 6 пунктов.