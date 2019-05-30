Жіноча збірна України продовжила переможний виступ в "Золотій Євролізі" з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У протистоянні другого туру жіночої "Золотої Євроліги" з волейболу збірна України одержала другу перемогу, повідомляє УНН з посиланням на ФВУ.
Українки в гостях за присутності 411 глядачів на арені в Стокгольмі в трьох партіях розгромили шведок – 25:13, 25:21, 25:12.
Кращою в українському складі стала Дорсман на рахунку якої 16 очок, Денисова – 14 і Степанюк – 12.
Натомість чоловіча збірна України зазнала поразки від Чехії 2:3 – 25:17, 25:20, 18:25, 18:25, 13:15.
Відзначимо, що в турнірній таблиці у жінок українська команда на чолі – 6 очок. Чехія друга – 4 бали. У чоловічій сітці "жовто-блакитні" набрали 4 очки і йдуть другими після білорусів у яких максимальні 6 пунктів.