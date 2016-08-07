Женская сборная лучниц Украины завершила выступления на Олимпиаде в Рио
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Женская сборная Украины по стрельбе из лука завершила свои выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
На стадии 1/8 финала "сине-желтые" в составе Анастасии Павловой, Лидии Сичениковой и Вероники Марченко потерпели поражение от Японии со счетом 2:6 (54:53, 54:55, 53:54, 53:55).
Напомним, что в индивидуальном разряде украинки продолжат выступления уже завтра.