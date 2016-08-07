Женская сборная лучниц Украины завершила выступления на Олимпиаде в Рио

На стадии 1/8 финала "сине-желтые" в составе Анастасии Павловой, Лидии Сичениковой и Вероники Марченко потерпели поражение от Японии со счетом 2:6 (54:53, 54:55, 53:54, 53:55).

Напомним, что в индивидуальном разряде украинки продолжат выступления уже завтра.