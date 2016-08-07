Жіноча збірна лучниць України завершила виступи на Олімпіаді в Ріо
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Жіноча збірна України зі стрільби з лука завершила свої виступи на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
На стадії 1/8 фіналу "жовто-блакитні" у складі Анастасії Павлової, Лідії Січенікової та Вероніки Марченко зазнали поразки від Японії з рахунком 2:6 (54:53, 54:55, 53:54, 53:55).
Нагадаємо, що в індивідуальному розряді українки продовжать виступи вже завтра.