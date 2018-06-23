Женская футбольная сборная Украины совершила рывок в рейтинге ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала обновленный рейтинг национальных женских сборных команд. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.
Согласно новому рейтингу ФИФА сборная Украины поднялась на три позиции и теперь занимает двадцать четвёртое место (1731 очко).
Свои места в мировом рейтинге узнали и украинские соперники в отборочном этапе ЧМ-2019: Швеция - 11 (-2), Дания - 13 (0), Венгрия - 45 (0), Хорватия - 53 (1).
Лидерство удерживают футболистки США. На второе место поднялась Германия. Замыкают тройку лидеров футболистки сборной Франции.
Напомним, что в июне подопечные Владимира Ревы провели две игры отбора ЧМ-2019 против Дании и Швеции (1:5 и 1:0 соответственно).