Жіноча футбольна збірна України здійснила ривок в рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Міжнародна федерація футбольних асоціацій опублікувала оновлений рейтинг національних жіночих збірних команд. Про це інформує ФФУ, передає УНН.
Згідно з новим рейтингом ФІФА збірна України піднялася на три позиції і наразі посідає 24-е місце (1731 очко).
Свої місця у світовому рейтингу дізналися й українські суперники у відбірному етапі ЧС-2019: Швеція — 11 (-2), Данія — 13 (0), Угорщина — 45 (0), Хорватія — 53 (-1).
Лідерство утримують футболістки США. На другу сходинку піднялася Німеччина. Замикають трійку лідерів футболістки збірної Франції.
Нагадаємо, що у червні підопічні Володимира Реви провели дві гри відбору ЧС-2019 проти Данії та Швеції (1:5 та 1:0 відповідно).