Женская футбольная сборная Украины осталась в топ-30 команд мира

По сравнению с последним обновлением от 1 сентября, “сине-желтые” продолжают занимать 27 место международного рейтинга. За это время украинки сыграли три встречи: два матча в отборочном этапе Кубка Мира 2019 — с Хорватией (1: 1), Венгрией (1: 0) и товарищеский поединок с Белоруссией (4: 0).

Стоит отметить, что другие участники украинской группы в новый год войдут с такими показателями: Швеция — 10-я (1), Дания — 12 (0), Венгрия — 43 (-4), Хорватия — 51 (2).

Заметим, что первая тройка изменений не претерпела: США — 1 место, немки — вторые, английские футболистки — третьи.

Напомним, что на турнире в Китае “желто-голубые” футболистки заняли престижное третье место.