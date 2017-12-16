Жіноча футбольна збірна України залишилась в топ-30 команд світу

У порівнянні з останнім оновленням від 1 вересня, “синьо-жовті” продовжують посідати 27 сходинку міжнародного рейтингу. За цей час українки зіграли три зустрічі: два матчі у відбірковому етапі Кубка Світу 2019 — з Хорватією (1:1), Угорщиною (1:0) та товариський поєдинок з Білорусією (4:0).

Варто відзначити, що інші учасники української групи у новий рік увійдуть з такими показниками: Швеція — 10-та (+1), Данія — 12 (0), Угорщина — 43 (-4), Хорватія — 51 (+2).

Зауважимо, що перша трійка змін не зазнала: США — 1 місце, німкені — другі, англійські футболістки — треті.

Нагадаємо, що на турнірі в Китаї “жовто-блакитні” футболістки посіли престижне третє місце.