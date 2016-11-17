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15 марта, 19:03 • 111293 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155403 просмотра

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15 марта, 13:22 • 130815 просмотра

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Женщину приговорили к 9 годам заключения за убийство в Житомирской области

Женщину приговорили к 9 годам заключения за убийство в Житомирской области

Киев • УНН

 • 7182 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Женщину приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство в Житомирской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Правоохранители установили, что между 46-летней женщиной и ее сожителем после совместного распития алкогольных напитков возникла ссора, в результате которой правонарушительница трижды ударил топором по голове мужчину. В результате полученных рубленых травм головы мужчина скончался.

Во время судебного следствия получено достаточно доказательств, указывающих на совершение ею умышленного убийства мужа, с которым они систематически совместно злоупотребляли алкоголем. К тому же, еще в 2007 году женщину лишили родительских прав в отношении 3-х детей.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев.

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