Женщину приговорили к 9 годам заключения за убийство в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Женщину приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство в Житомирской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Правоохранители установили, что между 46-летней женщиной и ее сожителем после совместного распития алкогольных напитков возникла ссора, в результате которой правонарушительница трижды ударил топором по голове мужчину. В результате полученных рубленых травм головы мужчина скончался.
Во время судебного следствия получено достаточно доказательств, указывающих на совершение ею умышленного убийства мужа, с которым они систематически совместно злоупотребляли алкоголем. К тому же, еще в 2007 году женщину лишили родительских прав в отношении 3-х детей.
Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев.