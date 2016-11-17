Жінку засудили до 9 років ув'язнення за вбивство на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Жінку засудили до дев'яти років ув'язнення за вбивство на Житомирщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Правоохоронці встановили, що між 46-річною жінкою та її співмешканцем після спільного розпивання алкогольних напоїв виникла суперечка, в результаті якої правопорушниця тричі вдарила сокирою по голові чоловіка. Унаслідок отриманих рубаних травм голови чоловік помер.
Під час судового слідства здобуто достатньо доказів, які вказують на скоєння нею умисного вбивства чоловіка, з яким систематично спільно зловживали алкоголем. До того ж, ще у 2007 році жінку позбавлено батьківських прав щодо 3-х дітей.
Вироком суду обвинуваченій призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 9 років та 6 місяців.