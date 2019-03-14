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Женщину, которая снимала порно с 5-летним сыном, арестовали на два месяца

Киев • УНН

 • 85258 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Женщину, которая изготовляла и сбывала порноматериалы с пятилетним сыном, арестовали на два месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Женщину, которая снимала порно с 5-летним сыном, арестовали на два месяца

"При принципиальной позиции Киевской местной прокуратуры №3 относительно злоумышленницы, которая изготовляла и сбывала порнографические материалы с собственным 5-летним сыном, судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что в правоохранительные органы поступила информация о том, что неустановленное лицо в сети интернет предлагало пользователям приобрести фотоснимки с признаками детской порнографии с участием малолетнего мальчика. Следствие установило личность преступницы, ею оказалась 26-летняя жительница Винницкой области, которая использовала во время съемок своего сына.

В прокуратуре отметили, что злоумышленнице сообщили о подозрении согласно ч. 4 ст. 301 УК Украины (Изготовление, сбыт и распространение порнографических произведений, изображений, которые содержат детскую порнографию) и арестовали на 2 месяца. Одновременно суд назначил альтернативу в виде залога в сумме 115 тыс. гривен.

Ранее УНН сообщал, что женщину разоблачили на создании порноматериалов, для чего эксплуатировался ее 5-летний сын.

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