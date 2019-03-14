Жінку, яка знімала порно з 5-річним сином, арештували на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Жінку, яка виготовляла та збувала порноматеріали з п’ятирічним сином, арештували на два місяці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
"За принципової позиції Київської місцевої прокуратури №3 відносно зловмисниці, яка виготовляла та збувала порнографічні матеріали з власним 5-річним сином, судом застосовано запобіжний захід в вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі повідомили, що до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що невстановлена особа в мережі інтернет пропонувала користувачам придбати фотознімки з ознаками дитячої порнографії за участю малолітнього хлопчика. Слідство встановило особу злочинниці, нею виявилася 26-річна мешканка Вінницької області, яка використовувала під час зйомок свого сина.
У прокуратурі зазначили, що зловмисниці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 301 КК України (Виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних творів, зображень, що місять дитячу порнографію) та арештували на 2 місяці. Одночасно суд призначив альтернативу у вигляді застави у сумі 115 тис. гривень.
Раніше УНН повідомляв, що жінку викрили на створенні порноматеріалів, для чого експлуатувався її 5-річний син.