Жінка експлуатувала 5-річного сина для створення порно
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Жінку викрили на створенні порноматеріалів, для чого експлуатувався її 5-річний син. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
"Київською місцевою прокуратурою №3 спільно з Департаментом кіберполіції НП України та слідчими Деснянського управління поліції виявлено та припинено розповсюдження дитячої порнографії через інтернет, а також встановлено особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цих незаконних дій", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі розповіли, що до правоохоронних органів надійшла оперативна інформація про те, що невстановлена особа в інтернеті пропонувала користувачам придбати фотознімки з ознаками дитячої порнографії за участі малолітнього хлопчика.
"В подальшому встановлено, що до злочину може бути причетна 26-річна мешканка Вінницької області, яка використовувала у зйомках порнографічних матеріалів свого 5-річного сина", - зазначили у відомстві.
Також правоохоронці провели обшук за місцем мешканням зловмисниці. Під час слідчої дії вилучено речові докази: комп’ютерну техніку, мобільний телефон, веб-камеру, а також банківські картки.
"На даний час вказаній особі повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 301 КК України (виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних творів, зображень, що місять дитячу порнографію). Слідчі дії тривають", - додали у відомстві.
Нагадаємо, у Хмельницького на великому рекламному екрані показували порно.