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Женщина эксплуатировала 5-летнего сына для создания порно

Киев • УНН

 • 54210 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Женщину уличили в создании порноматериалов, для чего эксплуатировался ее 5-летний сын. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Женщина эксплуатировала 5-летнего сына для создания порно

"Киевской местной прокуратурой №3 совместно с Департаментом киберполиции НП Украины и следователями Деснянского управления полиции выявлено и прекращено распространение детской порнографии через интернет, а также установлено лицо, которое обоснованно подозревается в совершении этих незаконных действий", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в правоохранительные органы поступила оперативная информация о том, что неустановленное лицо в интернете предлагала пользователям приобрести фотоснимки с признаками детской порнографии с участием малолетнего мальчика.

"В дальнейшем установлено, что к преступлению может быть причастна 26-летняя жительница Винницкой области, которая использовала в съемках порнографических материалов своего 5-летнего сына", - отметили в ведомстве.

Также правоохранители провели обыск по месту проживанием злоумышленницы. Во время следственного действия изъяты вещественные доказательства: компьютерную технику, мобильный телефон, веб-камеру, а также банковские карты.

"В настоящее время указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических произведений, изображений, которые содержат детскую порнографию). Следственные действия продолжаются", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Хмельницком на большом рекламном экране показывали порно.

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