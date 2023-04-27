Женщину в Таиланде обвинили в убийстве 12 друзей цианидом

Детали

Сарарат Рангсивутапорн была арестована в Бангкоке после недавнего расследования смерти ее друга. Семья жертвы выдвинула подозрения после того, как он умер во время путешествия с Сарарат в начале этого месяца.

Правоохранители считают, что женщина убила еще 11 человек, в том числе бывшего парня по финансовым причинам. Сарарат отвергает все обвинения. Власти Таиланда отказали ей в освобождении под залог.

Две недели назад женщина в компании своего друга Сирипорна Ханвонга ездила в провинцию Ратчабури, где они приняли участие в буддистском ритуале защиты на реке, сообщила полиция. Вскоре после этого Ханвонг потерял сознание и умер на берегу. Во время вскрытия тела обнаружили следы цианида. Тело нашли без телефона, денег и сумки.

Правоохранители сообщили, что другие предполагаемые жертвы умерли подобным образом, но не раскрыли дополнительной информации. По их словам, убийства начались в 2020 году. Все жертвы не идентифицированы, но в полиции назвали бывшего партнера женщины, а также двух женщин-полицейских среди погибших.

Таиландская полиция также допросила партнера Сарарат - высокопоставленного офицера полиции в провинции Ратчабури, где погиб ее друг. Пара недавно развелась, сообщают тайские СМИ.

Полиция сообщила, что женщина знала всех жертв и, возможно, была мотивирована финансовыми причинами. Одна подруга, которая была мишенью, одолжила ей 7 300 долларов. Она рвала и потеряла сознание после обеда с Сарарат, но выжила. Родственники жертв также сообщили о пропаже драгоценностей и наличных денег. Но семьи не подозревали в то время убийцу, сказали офицеры, добавив, что сбор улик может быть проблемой из-за того, что некоторые тела были кремированы.

Цианид можно обнаружить в трупах через несколько месяцев после смерти, если было использовано летальное количество. Яд лишает клетки организма кислорода, что может вызвать сердечные приступы. Ранние симптомы включают головокружение, одышку и рвоту. Его использование в Таиланде строго регулируется, и лицам, которые обнаружат несанкционированный доступ, грозит два года тюрьмы.

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